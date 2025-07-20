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Film gibi plan kodeste bitti

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#Istanbul#Gasp#Operasyon
Film gibi plan kodeste bitti
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

İstanbul Bahçelievler’de 9 Temmuz sabahı film sahnelerini aratmayan bir gasp olayı yaşandı.

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Zafer Mahallesi’ndeki bir eve gelen 2 kişi, üzerilerindeki polis yeleği ve şapkayla kendilerini polis olarak tanıttı. İkamete giren şüpheliler içeriden bir çelik kasayı alarak geldikleri araçla kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sahte polislerin kullandığı aracı ve kimliklerini tespit etti.

ARABAYI YAKTILAR

Yapılan tespitlere göre şüpheliler olaydan sonra Güngören’deki bir adrese giderek çaldıkları kasayı buraya bıraktı. Aynı adreste bir süre kalan şüpheliler, ardından farklı bir araçla ayrıldı. Olayda kullanılan ilk aracın ise bir gün sonra yine Güngören’de kundaklanarak yakıldığı anlaşıldı. Polisten izlerini silmeye çalışan şüpheliler, buna rağmen kaçamadı.

Esenyurt, Esenler ve Güngören’de düzenlenen eşzamanlı operasyonla R.B. ve A.B. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir uzun namlulu silah ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi 18 Temmuz’da sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Istanbul#Gasp#Operasyon

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