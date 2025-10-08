Film gibi olay! TIR tarafından ezilen aracın şoförü saniyelerle kurtuldu

Haberin Devamı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir kazanın ardından sürücünün saniyeler öncesinde çıkartıldığı otomobili, başka bir TIR ezdi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu, Silifke ilçesi Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı TIR, yağışın da etkisiyle virajı alamayıp bariyerlere çarparak durdu. Yine aynı istikamette seyreden M.U. yönetimindeki 31 HM 388 plakalı otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.U., TIR sürücüsü tarafından araçtan indirildi.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Saniyeler sonra aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır kazaya karışan araçlara vurdu. TIR, otomobili altına alıp hurdaya çevirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı.