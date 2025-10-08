×
HABERLERGündem Haberleri

Film gibi olay! TIR tarafından ezilen aracın şoförü saniyelerle kurtuldu

#TIR Kazası#Silifke Kazası#Mucize Kurtuluş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 12:56

Mersin Silifke'de zincirleme kaza mucize eseri can kaybı olmadan atlatıldı. Kontrolü kaybederek yol kenarında daha önceden kaza yapan bir TIR'a arkadan çarpan otomobil, sürücüsü aracından çıktıktan saniyeler sonrasında yoldan geçen bir TIR tarafından ezildi. Şans eseri araçtan çıkmış olan şoför, kazayı yaralı atlattı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir kazanın ardından sürücünün saniyeler öncesinde çıkartıldığı otomobili, başka bir TIR ezdi.

KAZA YAPAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu, Silifke ilçesi Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı TIR, yağışın da etkisiyle virajı alamayıp bariyerlere çarparak durdu. Yine aynı istikamette seyreden M.U. yönetimindeki 31 HM 388 plakalı otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.U., TIR sürücüsü tarafından araçtan indirildi.

Film gibi olay TIR tarafından ezilen aracın şoförü saniyelerle kurtuldu

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Saniyeler sonra aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır kazaya karışan araçlara vurdu. TIR, otomobili altına alıp hurdaya çevirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı.

