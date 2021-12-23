Film değil, gerçek

Haberin Devamı

Bir dönemin karanlık isimlerinden, Susurluk davası hükümlüsü, eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu uzun süredir ortalıkta görülmüyordu. Geçen pazartesi akşamı beraberinde emekli polis Şahin Aslan’la birlikte Kalamış’taki Develi Restoran’a gitti. Burada Fuat Çakıroğlu ve Ayhan Çakıroğlu ile buluştu. İddialara göre iki grup, başka birileri arasındaki alacak-verecek meselesini çözmek için bir araya gelmişti. Restoranın üst katı bu buluşma için özel olarak ayarlanmış, başka müşteri kabul edilmemişti. Taraflar bir masada karşılıklı oturdu.

HERKES ATEŞ ETTİ

Saatler 22.54’ü gösterdiğinde bir anda silahlar patladı. Masada karşılıklı oturan herkes silahlarına davrandı ve karşılıklı olarak onlarca el ateş etti. Yaklaşık 20 saniye süren çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan başlarından vurularak öldürüldü. Fuat Çakıroğlu ve Ayhan Çakıroğlu’nun da arasında olduğu 5 kişi ise yaralandı. Fuat ve Ayhan Çakıroğlu ile beraberindekiler hastanede gözaltına alındı. Polis olayın devamında o gün restoranda olduğu belirlenen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Olay yerinde ele geçen silahlar, mermi çekirdekleri ve kovanlar da, başka bir olayda kullanılıp kullanılmadıklarının tespit edilebilmesi için incelemeye alındı.

Haberin Devamı

KAMERALAR KAYDETTİ

Çatışma anları restoranın güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre, iki taraf konuşurken ortam bir anda geriliyor ve Ziya Bandırmalıoğlu ile beraberindekiler karşı tarafa ateş açıyor. Karşı taraf da silahlarını çekince çatışma başlıyor. Vurulanlar yere yığılırken, kimisi de yaralı halde ateş etmeye ya da masadan uzaklaşmaya çalışıyor. Görüntülerde, yere yığılanlara ateş açılmaya devam ettiği de açıkça görülüyor.