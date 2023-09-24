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Film sahnesi gibi anlar! Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi

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#Adana#Şirinler Çetesi#Suç Örgütü
Film sahnesi gibi anlar Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 14:38

Adana’da ‘Şirinler’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

Film sahnesi gibi anlar Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Film sahnesi gibi anlar Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi

20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

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Film sahnesi gibi anlar Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi

Öte yanan operasyon anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı araçla çarparak kırdığı görüldü.

Film sahnesi gibi anlar Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Film sahnesi gibi anlar Polis, suç örgütüne ait eve zırhlı araçla girdi

 

 

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#Adana#Şirinler Çetesi#Suç Örgütü

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