Filistinlilerin yardımları İstanbul'dan yola çıktı

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Filistinliler tarafından, bağış ve kampanyalarla hazırlanan yardım malzemeleri, Kahramanmaraş Depremi'nden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Türkiye, Filistin ve Filistin dışında yaşayan Filistinlilerin bağış ve desteğiyle bir araya getirilen yardımların organizasyon süreci ise Filistin Vakfı ve FİMED (Filistin İletişimciler ve Medya Derneği) tarafından İstanbul'da yürütüldü. Kamyonların çıkışı öncesi, Başakşehir'de tören düzenlendi. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da katıldı. Yardım malzemelerinin bir kısmının Suriye'deki deprem bölgelerine de gideceği öğrenildi.