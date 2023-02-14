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Filistinlilerin yardımları İstanbul'dan yola çıktı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Filistin
Filistinlilerin yardımları İstanbuldan yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 17:10

Filistinli STK'ların düzenlediği 'Filistin Sizinle' kampanyasıyla hazırlanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Kampanya direktörü Meşeniş, "Siz dünyadaki mazlumların sesi, oldunuz. Dünyadaki mazlumların yuvası oldunuz, biz de bu kara günde sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Filistinliler tarafından, bağış ve kampanyalarla hazırlanan yardım malzemeleri, Kahramanmaraş Depremi'nden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. Türkiye, Filistin ve Filistin dışında yaşayan Filistinlilerin bağış ve desteğiyle bir araya getirilen yardımların organizasyon süreci ise Filistin Vakfı ve FİMED (Filistin İletişimciler ve Medya Derneği) tarafından İstanbul'da yürütüldü. Kamyonların çıkışı öncesi, Başakşehir'de tören düzenlendi. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da katıldı. Yardım malzemelerinin bir kısmının Suriye'deki deprem bölgelerine de gideceği öğrenildi.

Filistinlilerin yardımları İstanbuldan yola çıktı



 'DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN SESİ OLDUNUZ BİZ DE KARA GÜNDE YANINIZDA OLACAĞIZ'

Törende konuşan, 'Filistin Sizinle' kampanyasının direktörü Mohammed Meşeniş, "Misafir olarak yaşadığımız Türk halkına mesajımız; 'Biz kardeşlik ve insanlık görevimizi yapmaktayız, sizlerin yanında durabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yanınızda durmaya devam edeceğiz. Siz dünyadaki mazlumların sesi, oldunuz. Dünyadaki mazlumların yuvası oldunuz, biz de bu kara günde sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz bu tırlarla kalbimizi, duygularımızı, kardeşliğimizi de sizlere gönderiyoruz. Türk halkı bu ümmetin değerli bir parçasısınız. Acınız, acımızdır. İkinci mesajımızı ise Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göndermek istiyoruz. Kuran-ı Kerim'den bir ayetten, mesajla seslenmek istiyoruz; 'Her zorlukta bir kolaylık vardır.', hiçbir zaman zorluklar kolaylıklara galip gelmez. Sizin sabır etmenizi tavsiye ediyoruz. Her zaman sabırlı ve güçlü oldunuz. Bu ümmet için yaptıklarınız hiçbir şekilde boşa çıkmayacak. Azerbaycan'dan Suriye'ye kadar, kanayan yaramız Filistin'den Libya'ya kadar, Afrika'ya kadar gerçekleştirdiğiniz hiçbir çaba boşa çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise kampanyanın gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür ettiği konuşmasında, "Bu kamyonlar yalnızca yardım malzemesi değil: Kudüs sevgisini de taşıyorlar" dedi. 

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#Kahramanmaraş#Deprem#Filistin

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