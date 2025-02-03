Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi insanlık hukukuna aykırı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için dün Katar’a gitti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha’daki ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye ve Katar’ın stratejik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek, “Suriye’nin acil ihtiyaçları için yapılması gerekenleri konuştuk. Suriye’nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası çözüm şart” diye konuştu.



Terörün Suriye’de yer bulmasına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Fidan, “Yeni yönetimin PKK/YPG’ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz. Gazze’deki ateşkesin devam etmesi gerekiyor. Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif” ifadelerini kullandı.

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KATAR’DAN TAM DESTEK

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Türk mevkidaşı Fidan’la özellikle Filistin toprakları ve Suriye’deki durumla ilgili gelişmeleri görüştüklerini kaydeden Al Sani, “Görüşmelerde Suriye’ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerekliliğini vurguladık” dedi.



Al Sani ayrıca Suriye’ye destek verilmesi gerektiği konusunda Dışişleri Bakanı Fidan ile hemfikir olduklarını bildirerek, görüşmede Gazze’deki ateşkes anlaşmasını ele aldıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile de bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı. Hakan Fidan Katar’da ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirdi.