Filistinlilere sürgün teklifi... Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın bir kıymeti yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’nin girişimleriyle İstanbul’da gerçekleştirilen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda özetle şöyle konuştu:

“Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim; Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir. Filistin’i savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır. Tüm bunlarla birlikte Filistin davası, özü itibarıyla insan olma, insan kalma mücadelesidir. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir. Elbette bu dava bir siyasetin de ötesinde bir vicdan meselesidir. Bugün burada bulunan siz kardeşlerim aslında bunu yapıyorsunuz. Duruşunuzla sadece Filistin’i ve Filistin halkını değil, insanlığı ve insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak, baskılara boyun eğmeyerek tüm insanlığa adeta nefes oluyorsunuz. Filistin davasına verdiğiniz güçlü destek için, zor zamanda sergilediğiniz onurlu duruş için, insanlık cephesinde cesaretle yer aldığınız için her birinizi kutluyorum.”

SON ASRIN EN BÜYÜK HAYDUTLUKLARINDAN

(Gazze ve Filistin halkının 7 Ekim 2023’ten bu yana son asrın en büyük haydutluklarından birine maruz kaldığını belirterek)

“İsrail hükümeti çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. İsrail’in vahşice öldürdüğü 60 bine yakın Filistinlinin kahir ekseriyeti kadın ve çocuk. Nüfusun yüzde 7’den fazlası ya katledildi ya da sakat bırakıldı. Sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmak için çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. Önceki gün bir kadın gazeteciyi 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit ettiler. Yüzlerce doktor, hemşire, sağlık personeli kurşunların hedefi oldu. Yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su, gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. Çocuğunun doğum gününü Gazzeli çocukları öldürerek kutlayacak kadar insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya kaldık. Okullar, kiliseler, camiler, üniversiteler bombalandı. Gazze’deki binaların neredeyse yüzde 80’i yıkıldı. Gazze, taş üstünde taş kalmayacak derecede harap edildi. 50 milyon tondan fazla devasa bir enkaz yığınından söz ediyoruz.”

FİLİSTİNLİLER DESTAN YAZIYOR

Filistin halkı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Filistin direniş hareketi bizim nezdimizde bir Kuvayı Milliye hareketidir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İstilacı bir devlet karşısında direniş destanı yazıyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız.

Hangi ambalajlara sarılırsa sarılsın Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifin bizce kıymetiharbiyesi yoktur. Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin öz yurtlarında özgürce yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.”

İSLAM DÜNYASINA: İÇİM KAN AĞLAYARAK SÖYLÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan bahsedenler İsrail’in katliam politikası karşısında 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede örgütler, kurumlar?” diye sorarak şöyle devam etti:

“En küçük hadisede ambargo silahını çeken Batılı devletler, soruyorum, İsrail’e karşı neredeler? Nerede BBC, CNN... Gazze’de insanlık öldürülürken, çocuklar, bebekler, kadınlar yanarak can verirken, gazeteciler infaz edilirken, bunları gören dünyada var mı? Uluslararası hukuk, adaleti tesis etmenin değil, güçlünün gücünün tahkim etmesinin aparatı haline gelmiştir. Gazze’de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur. Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.”

İSRAİL’E: CİNNET HALİ BİR AN ÖNCE SON BULMALI

“Mescidi Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, ebediyete kadar da inşallah böyle kalacaktır. İsrail taciz, baskın ve provokasyonlarına derhal son vermelidir. Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılar, Netanyahu yönetiminin Ortadoğu’da huzur ve barış istemediğini ortaya koyuyor. İsrail komşularını istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayamaz. Bölgedeki ülkeleri tehdit ve tedirgin eden bu cinnet hali, bir an önce son bulmalıdır. Yoksa o ateş, körükleyenleri de kısa bir zaman sonra yakacaktır. Bölgemizde herkes için barışı, güvenliği savunmaya sabırla devam edeceğiz. Ateşkes çalışmalarına bir an önce başlanmalı. Tüm kardeş ülkelerin desteği çok önemli. İki devletli çözümün alternatifi yoktur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz.”

İSRAİL HALKINI DA HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM

“Sadece vicdan sahiplerini değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Bundan 75 yıl önce kendileri Holokost yaşamış, kendileri soykırıma uğramış bir toplumun Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında yaşanan katliamlara, soykırıma, vahşete ve cinayetlere artık ses çıkarması, tepki göstermesi, yönetimlerine artık ‘dur’ demesi gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra da Gazze’ye yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği masumları, yardımları durdurarak, bir nevi açlıkla susuzlukla ilaçsızlıkla yok etmeye çalışıyor. İşlediği cinayetler karşılıksız kaldıkça İsrail soykırım politikasına hız veriyor. İsrail’in hukuka hesap vermesi için müdahillik başvurumuzu yaptık. Netanyahu ve cinayet şebekesini uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılandığını göreceğiz.”

MUHALEFETE: SANATÇILARI FİŞLEDİLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde CHP’nin düzenlediği eylemlere “Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları, sporcuları, gençleri linç ettiler” diye tepki gösterdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:





“Yeditepe Bienali’miz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin’den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hat ile anlatan ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Bizim sanat felsefemizde hakkın kusursuz eserlerinin iz düşümü, hakikat ışığının yansıması vardır. İstanbul’un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu kapıdan geçen herkes bir anlam dünyasına da adım atmış olacak. Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Bu söz, zihnimizde bir yanda karanlık aydınlık mefhumları çağrıştırırken önemli bir hakikate de işaret etmektedir.

MAHALLE BASKISI

Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk. Zorbalıklar tahammül sınırlarını aştı. Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları, sporcuları, gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Uğruna ağır bedelleri ödediğimiz özgürlükleri kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsun. Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı. Darbenin, cuntanın ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”