Filistinli kadın mühendise tebrik

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul’un, ülkesinin en karanlık zamanlarında kurduğu sistemle “ışık olduğunu” kaydetti. Emine Erdoğan, mesajında “Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Tüm dünya görmelidir ki yok edilmeye çalışılan Filistin’in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor” dedi.