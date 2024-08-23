Filistinli iş adamına saldırı davasında yeni gelişme: Tutuklandılar

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Kağıthane'de 18 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta bir şahıs, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespit edildiği, 20 Ağustos'ta ise Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda bu 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da yakalandığı bildirilmişti.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya ilişkin yakalanan yabancı uyruklu L.E.E., I.A., M.A.H.M. ve P.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Adliyede savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

EYLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLDULAR



Sevk edildikleri adliyede nöbetçi Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler G.S., T.S. ve S.A.'nın eylemi bizzat gerçekleştirdikleri belirlenirken, eylem öncesinde keşif faaliyetlerinde şüpheliler L.E.E. ve M.A.H.M.'nin diğer şüphelilere yardımcı oldukları kaydedildi. Şüphelilerin araba kiralanmasında şüpheli S.A.'ya yardımcı olduğu ve eylem sonrasında da yurt dışına kaçan şüphelilerin kaçmasına yardım ederek eyleme iştirak ettikleri belirlendi.

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EYLEMLERİNİN YARDIM ETME BOYUTUNU AŞTIĞI AKTARILDI



Savcılıkça şüpheli P.Y.'nin, yurt dışına kaçan şüphelilerin sınıra gitmesi noktasında yardımcı olan şüpheliler L.E.E. ve M.A.H.M.'yi Sapanca'ya götürerek eyleme yardımda bulunduğu belirlenirken, şüpheliler L.E.E., M.A.H.M. ve P.Y.'nin eylemlerinin yardım etme boyutunu aştığı, şüphelilerin eylemlerinin olmadığı durumda eylemin gerçekleşemeyeceği ve dolayısıyla şüphelilerin ‘kasten öldürme' ve ‘kasten yaralama' eylemlerine iştirak ettikleri belirtildi.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ



Savcılık tarafından şüphelilerin fail olarak değerlendirilmesi gerektiği belirlenirken, bu kişilerin ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanması talep edildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler L.E.E., M.A.H.M., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadın şüpheli P.Y. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.