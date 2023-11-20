Filistinli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi

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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen 61 hasta ve beraberindeki 49 refakatçıyla El-Ariş Havalimanından kalkan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanına indi.

Uçaktan inen hastaları ve refakatçileri karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onlarla ayaküstü sohbet etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 27 HASTA GETİRİLMİŞTİ

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getiren uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan 15 Kasım'da 22.00'de kalkmış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği Gazzeli 27 hasta ve 13 refakatçi tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

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Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edildi. Saat 00.21'de Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri'nde tedavi altına alınacak.

"27 HASTANIN GETİRİLMESİYLE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Yardım uçağıyla birlikte Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Koca, 14 Kasım'da Mısırlı mevkidaşı ile görüştüklerini ve Gazze'de bulunan kanser hastalarının Mısır'a geçmesi üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Günün erken saatlerinde Türkiye’den hareket ederek önce başkent Kahire’de değerli meslektaşım Sağlık Bakanı Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim ve Gazzeli hastaların tedavi gördüğü, birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek, Gazzeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Millî Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye’ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur: Mısır’ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

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SAHRA HASTANELERİ

Türkiye'ye getirilen Gazzelilerin Ankara'daki hastanelerde tedavilerine devam edileceğini dile getiren Koca, "Tüm bu gelişmelerle birlikte, Gazze’de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe kaydettik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya, adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir" diye konuştu.