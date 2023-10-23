Filistinli çocuklara yardım eli

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Filistin halkıyla her türlü siyasetin üstünde, insani değerler temelindeki dayanışmamızı Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği ile devam ettirmeye kararlı olduğumuzun altını çizdim. Bu doğrultuda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik olarak girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. İsrail’in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocuklarımızı ülkemize getirerek, tedavilerinin yapılması ve İsrail’in saldırıları son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması için harekete geçmek istediğimizi ilettim.” Emine Erdoğan’ın himayesinde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar da Türkiye’ye getirilerek koruma altına alınmıştı.