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Filistinli çocuklara yardım eli

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Filistin#Emine Erdoğan
Filistinli çocuklara yardım eli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çevrim içi görüştüğü Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Majdalani’ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik girişimde bulunmak istediklerini aktardığını belirtti.

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Filistinli çocuklara yardım eli

Filistin halkıyla her türlü siyasetin üstünde, insani değerler temelindeki dayanışmamızı Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği ile devam ettirmeye kararlı olduğumuzun altını çizdim. Bu doğrultuda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik olarak girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. İsrail’in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocuklarımızı ülkemize getirerek, tedavilerinin yapılması ve İsrail’in saldırıları son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması için harekete geçmek istediğimizi ilettim.” Emine Erdoğan’ın himayesinde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar da Türkiye’ye getirilerek koruma altına alınmıştı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Filistin#Emine Erdoğan

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