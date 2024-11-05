Filistinli Bakan: Ticari yasaktan muafiyeti biz istedik

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’da bulunan el-Amur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. el-Amur, Gazze’ye yönelik savaşın ardından Türk hükümetinin İsrail hükümetini caydırmak ve savaşı durdurması için baskı yapmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İsrail hükümeti ile ticari ilişkileri durdurduğunu anımsattı. Kararın 2 Mayıs’ta alındığını hatırlatan el-Amur, şu değerlendirmelerde bulundu: “Filistin pazarının Türk mallarından mahrum kalmamasını sağlayacak mekanizmalar açısından durumu inceledik. Bu konudaki istişareler sonucu, ticari ilişkinin düzenlenmesiyle ilgili spesifik bir mekanizma üzerinde anlaştık ve Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye’nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik. Bu süreci kontrol altına alacak ve Türkiye’nin Filistin pazarına ihracat yasağı kapsamına girmeyen Türk mallarının, Filistin kanununda ve Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan mekanizmalar dahilinde belirli bir düzenlemeye tabi tutulmasını sağlayacak bir mekanizma üzerinde mutabakata vardık.”

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FİLİSTİN KODU KULLANILIYOR

Ticari gelenekte ihracat kodunun bulunduğunu dile getiren el-Amur, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin İsrail’e ihracatı yasaklama kararından önce İsrail için 624, Filistinliler için de 625 kodu vardı. İthalatımızın bir kısmı İsrail koduyla yapılıyordu. Türkiye’nin aldığı önlemlerden sonra İsrail kodu durduruldu ve Türkiye’nin Filistin’e yaptığı tüm ihracatlar sadece Filistin kodu üzerinden yapıldı ve biz de bu mekanizmayla konuyu kontrol altına aldık.”

Türk hükümetinin aleyhinde asılsız birtakım iddiaların da öne sürüldüğünü dile getiren el-Amur, “Bunlar ancak İsrail hükümetine hizmet eder ve halkımıza karşı İsrail savaşına destek oluşturur” dedi.