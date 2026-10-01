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Filistin’le dostluk maçına mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Filistin#Dostluk Maçı
Filistin’le dostluk maçına mesaj
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen ve 2-2 berabere biten Konyaspor- Filistin Millî Futbol Takımı’nın dostluk maçına ilişkin açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu akşam Konya’mızda, Konyaspor’la Filistin Millî Futbol Takımı’nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur. Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Millî Futbol Takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz.”       

 

 

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#Konya#Filistin#Dostluk Maçı

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