Filistin’in sesi TBMM’den yankılandı... Tarihi oturumda Abbas dünyaya seslendi

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Gazze’nin yanı sıra Kudüs’e de gideceğini söyleyen Mahmud Abbas, “1948’den bu yana büyük felaketi yaşamış halkımın mesajıyla geliyorum” diye başladığı ve sık sık ayakta alkışlanan konuşmasında özetle şunları söyledi: “İsrail’in saldırıları ve soykırım suçu nedeniyle Gazze’de, Batı Şeria’da ve Kudüs’te şehit olanları anarak başlamak istiyorum. En sonuncusu da lider İsmail Haniye’ye karşı işlenen suç olmuştur. Allah aşkına soruyorum: İsrail işgal devletinin Gazze’de, özellikle de birkaç gün önce 100’den fazla şehidin verildiği Et-Tabiin Okulu katliamı dâhil olmak üzere, her gün sığınma kamplarında gerçekleştirdiği katliamlara nasıl oluyor da uluslararası toplum sessiz kalabiliyor?

TÜRKİYE’Yİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığa yönelik meşru haklarını savunan cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kendisini kutluyoruz. Türkiye’nin İsrail’in Gazze’deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan davaya müdahil olma kararını da kutluyorum. Yine, aynı şekilde İsrail’le ticareti durdurması... Filistin davası Türkiye’de bir ana mesele hâline gelmiştir. İşte bu, Türk halkının ahlakının ve politikasının bir göstergesidir.

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GAZZE’Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Gazze, Filistin Devleti’nin ayrılmaz, asli bir parçasıdır; Gazze’de bir başka devlet kurulamaz ve Gazze’siz bir Filistin Devleti de olamaz. Halkımız teslim olmayacaktır. Bizler Gazze’nin imarını tekrar gerçekleştireceğiz. Gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletimizi inşa etmek için yapacağız. Ne kadar çok bedel ödersek ödeyelim bunu yapacağız.

KUDÜS SİZİN KALBİNİZDE DE ÖZEL

Kudüs bizde olduğu gibi, sizlerin de kalbinde tarih boyunca özel bir yere sahiptir, Kudüs-ü Şerif konusunda hiçbir şekilde ödün vermemiz mümkün değildir. Sizin ve bizim için kırmızı çizgidir. Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran ne bizdendir ne de sizdendir. Burası bizlere dinin ve tarihin emanetidir. İşgal hükûmeti kalkıp Mescid-i Aksa’ya girdi. Orası bizim camimizdir ve oranın kiliseleri bizim kiliselerimizdir.”

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İSRAİL’İN YALANLARI

İsrail hükümetinin yalanlarına aklı başında olan hiç kimse inanmaz. BM örgütlerine, uluslararası mahkemelere ve Filistin’in haklı mücadelesine destek veren göstericilere yönelik saldırılar, sivillerin öldürülmesi, altyapının tahrip edilmesi ve Gazze’deki halkımızın açlığa mahkûm edilmesi bu yalanlara cevap veren gerçeklerdir. BM’nin ilgili kuruluşları ve Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı, şimdiye kadar 150 binden fazla şehidin verildiği bu saldırılardan dolayı İsrail’i suçlu bulmuş ve hemen acilen durması gerektiğini ifade etmiştir. Maalesef bu şehitlerin çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır.

GAZZE’YE GİDECEĞİM

- Abbas “Önümüzde bir çözüm kalmadı” diyerek şöyle devam etti: “Bugün yapacağımız en iyi çözüm: Filistin halkı içerisinde, ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze’ye gitme kararı aldım; bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Herkese şu mesajı vermek istiyoruz: Bu sınır tanımayan düşmanlığa karşı beraberiz, bunun bedeli hayatımız da olsa. Benim hayatım, bizim hayatımız Gazze’deki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir.

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YA ZAFER YA ŞEHADET

Bizler İslam’ın hükmünü uyguluyoruz; ya zafer ya şehadet. Bütün Arap ve İslam ülkeleri liderlerini ve BM’nin yetkililerini de bu insani görevi beraber yerine getirmeye çağırıyorum. Düşmanlığı bitirmek ve işgalin gerekçelerini ortadan kaldırmak için, eğer amacımız herkes için barış ve istikrarsa bunu yapalım diyoruz. Uygulanmayan 80 kararı veren BM Genel Kurulu’na da sesleniyorum ve Gazze’den sonra inşallah Kudüs-i Şerif’e de yöneleceğimi ifade etmek istiyorum ve ebedi başkentimize de gideceğim.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

- İnsani yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Abbas “Türkiye Gazze Şeridi’ne on binlerce ton insani yardım gönderdi. Türkiye, hastanelerinde yaralıları kabul etti ve sokaklarında dayanışma gösterilerinde bulundu” dedi.

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AMERİKA BİR FELAKETTİR

“Gazze’nin üçte 2’sinden fazlasının altyapısı tamamıyla yıkılmıştır; okul yok, cami yok, kiliseler yok, cadde yok; hepsi yıkılmış vaziyette. Ama buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri tam 3 kez veto hakkını kullanmıştır yani İsrail’in düşmanca saldırısına bütün dünyanın ‘Dur’ dediği bir zamanda ABD, Güvenlik Konseyi’nde rahat bir şekilde veto hakkını kullanabiliyor. İşte maalesef Amerika bir felakettir. 80 tane karar var aslında şimdiye kadar alınan ama maalesef ABD’nin devlet tutumu dolayısıyla bir tanesi dahi uygulanamadı.

EYVALLAH DEMİYORUZ

Gazze tümüyle, bütün topraklarıyla bizimdir; Batı Şeria ve Kudüs gibidir, onlar da bizimdir ve bizler hiçbir şekilde topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz.”

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NOTLAR

AYAKTA ALKIŞ

TBMM Genel Kurulu dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas için olağanüstü toplandı. Meclis kürsüsünden dünyaya seslenen Mahmut Abbas’ın konuşması 45 dakika sürdü. Abbas, Tahran’da suikastta hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Fatiha Suresi’ni okudu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul salonunda dinledi. Erdoğan zaman zaman Abbas’ın konuşmasını ayakta alkışladı.

ÇOK SAYIDA MİSAFİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olan Abbas, önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile ikili görüşme yaptı. Daha sonra Meclis Genel Kurulu açıldı. Genel Kurul salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, iktidar ve muhalefetten milletvekilleri, yabancı misyon şefleri, rektörler, sendika temsilcileri ve çok sayıda misafir yer aldı.

ÖZEL’İN AYAĞI KIRILMIŞ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin’in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi” diye konuştu.

İKİ BAYRAKLI ATKILAR

Abbas’ın salona girmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve yabancı misyon ayakta alkışladı. Misafirlere, üzerinde Filistin ve Türk bayrağının bulunduğu atkılar verildi. AK Parti sırlarına İsmail Haniye’nin fotoğrafı kondu.

BÜYÜKELÇİLER DE ATKI TAKTI

Abbas’ın konuşmasını dinlemek üzere kordiplomatik locada Rusya, Çin, İran, KKTC, Azerbaycan, Küba, Meksika, Sri Lanka, Lübnan, Fas, Bangladeş, Pakistan ve Afganistan büyükelçileri yer aldı. Bazı büyükelçiler, üzerinde Türk ve Filistin bayrağı olan atkıdan taktı.

ABBAS’A ALTIN KAPLAMA SİLAH

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Abbas’a yerli altın kaplama bir silah, Filistin bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

KURTULMUŞ: TARİHİ BİR OLAY

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hitap ettiği dünkü Meclis özel oturumunda, “Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır. İsrail için güzel günler geride kaldı” mesajını vererek özetle şöyle konuştu: “TBMM olarak tarihî bir oturuma ev sahipliği ediyor, tarihî bir olaya şahitlik ediyoruz. Öncelikle, Gazze’de başlayan, soykırım boyutlarına varan insanlık dışı katliamlara karşı, başladığı andan itibaren, devlet ve millet olarak Filistin davasında Gazze halkının, mazlum ve masum Filistin milletinin yanında ortak bir duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden biriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşları bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olmayı, Filistin’in acılarını hafifletmeyi ve İsrail’in saldırganlığını durdurmak için mücadele etmeyi sürdürmektedir.”