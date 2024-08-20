Filistin’in özgürlük yolcusu: Hanzala 4.600 km yol kat etti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk olarak 13 Nisan’da Adana’da sanatseverlerle buluştu. Adana’nın ardından ise 10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde etkinlikler düzenlenecek. Festivalin ağustos ayındaki yeni durağı ise Erzurum oldu. 25 Ağustos’a kadar 50’ye yakın noktada 500 civarı etkinlikte bine yakın sanatçı halkla buluşacak. Festivalin en dikkat çeken sergilerinden birisi ise Filistinli Karikatürist Naci el-Ali’nin 1969’da çizdiği ve Filistin’in özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri olan 10 yaşındaki Hanzala’dan oluşan sergi oldu.

7 İLDE SERGİLENDİ

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“Naci El-Ali’den Hanzala” sergisi ilk olarak Şanlıurfa’da Arkeoloji Müzesi’nde yer aldı. Ardından sırasıyla da Bursa’da Göç Tarihi Müzesi’nde, Samsun’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde, Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi’nde, Van’da Hüsrev Paşa Camii’nde, Nevşehir’de Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nde sanatseverlerle buluştu. Son olarak Erzurum Müzesi’nde sergilenen karikatürler, festival kapsamında yedi şehirde 4 bin 600 kilometre yol yapmış oldu. Geriye kalan sekiz şehire de gitmesi planlanıyor. Erzurum Müzesi’nde bir araya geldiğimiz serginin küratörü Samed Karagöz, Hanzala’yı ve projeyi şöyle anlattı:

40 BİN ESER ARASINDAN

“Aileyle yayıncı bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Naci el-Ali’nin eşi Londra’da, bir oğlu Bahreyn’de, kızı da Dubai’de yaşıyor. Ama bu işlerle oğlu Halit Bey ilgileniyor. O da inşallah eylüldeki Kültür Yolu Festivali’ne gelecek. Kültür Bakanlığı vasıtasıyla 15-16 şehrinde böyle bir serginin düzenlenecek olmasını memnuniyetle kabul ettiler. Bu eserler aile arşivinden. Naci el-Ali, yaklaşık 40 bine yakın karikatür yapıyor ve bunların büyük çoğunluğu ortada yok. Üzerinden neredeyse 40 yıl geçmiş. Artık bunlar çok hassas malzemeler. Dijital olarak geldi, burada çoğaltıldı. İllere göre de eserler değişiyor. Bunlar Bahreyn’den geldi. Orijinallerini getirme imkânı da var ama çok hassas eserler olduğu için riskliydi. Daha küçük bir seçki olacaktı o zaman. Her ilde daha farklı farklı eserlerini gösterme imkânı olduğu için ben daha çok bunu tercih ettim.”

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Umut ERDEM / ERZURUM-Samed Karagöz

DÜNYAYA YÜZÜNÜ NE ZAMAN DÖNECEK

- Serginin küratörü Samed Karagöz Hanzala’nın yüzünün neden görünmediğini şöyle anlatıyor: “Hanzala 10 yaşında bir çocuk. Dünyaya arkasını dönmüş. Hep arkadan görüyoruz onu. Çünkü dünyada ne olup bittiğini umursamıyor; yani dönüp bir bakmıyor. Onun için önemli olan Filistin’de ne olup bittiği. Naci el-Ali’ye soruluyor, ‘Niye hep arkadan görüyoruz?’ diye. ‘Bir gün Filistin özgür olduğunda o bize yüzünü dönecek’ diyor. Naci el-Ali de tam 10 yaşındayken Nekbe olayı oluyor 1948’de ve 750 bin Filistinli’yle beraber o da Filistin’i terk etmek zorunda kalıyor. 10 yaşındayken onunla özdeşleştiriyor. Naci el-Ali, 1987’de Londra’da suikast sonucu hayatını kaybetti. Hanzala karakteri ise halen Filistin’in simgesi olmaya devam ediyor.”