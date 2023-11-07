Filistin’in ‘cesur kızı’ tutuklandı

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Filistinli Ahed Tamimi’nin annesi Neriman Tamimi, İsrail güçlerinin Ramallah’taki evlerine baskın yaparak kızını götürdüklerini belirtti.

Neriman Tamimi, baskın sırasında evlerinin zarar gördüğünü ve aile üyelerinin telefonlarına el koyulduğunu da söyledi. İsrail ordusu, Tamimi’nin “şiddet ve terör faaliyetlerini kışkırtma şüphesiyle” tutuklandığını ve sorgulanacağını açıkladı. Genç kadının sosyal medya hesabından Alman diktatör Hitler’e atıfta bulunarak İsraillilerin katledilmesi çağrısında bulunduğu bir paylaşım yaptığı ileri sürüldü. Ancak aktivistin annesi Neriman Tamimi, kızıyla bağlantısı olmayan pek çok sosyal medya hesabı olduğunu belirterek, paylaşımı Ahed’in yapmadığını dile getirdi. Neriman Tamimi, kocası Basem Tamimi’nin de 20 Ekim’de İsrail güçleri tarafından tutuklandığını ve kendisinden haber alınamadığını kaydetti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medyada Temimi’nin kelepçeli fotoğrafını paylaşarak onu gözaltına alan askerleri tebrik etti.

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CESARET ÖDÜLÜ ALMIŞTI

2012’de henüz 14 yaşındayken, erkek kardeşinin tutuklanmasını engellemek için bir İsrail askerini ısırdığı videoyla tanınan Ahed Tamimi, İstanbul’da “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü.

“Filistinli cesur kız” olarak anılmaya başlanan Tamimi, 2018 yılında ise Batı Şeria’da İsrail askerlerine gösterdiği direnişle bir kez daha dünya gündemine oturmuştu. Bir İsrail askerini tokatlarken çekilen görüntülerinin ardından annesi Neriman’la birlikte tutuklanan Tamimi, kısa sürede “taş atan Filistinli erkeklerle” beraber, İsrail işgaline karşı direnişin küresel sembollerinden biri haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ay hapis cezasına çarptılan Tamimi’yi serbest kalmasının ardından telefonla arayarak gösterdiği cesaretten dolayı tebrik etmişti.