Filistin’i tanımaya davet

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından geçtiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ardından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Erdoğan’ı burada da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. Erdoğan ve Vucic, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısına katıldı. Daha sonra ortak basın toplantısı yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

İLİŞKİLERDE ALTIN ÇAĞI YAŞIYORUZ

“Sırbistan’la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan’dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz.

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Sırbistan’daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan’da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor.

BALKANLARDA HUZUR VE İSTİKRAR

Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Balkanlar’ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan’la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek’te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek’in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan’ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım.

SORUN İSRAİL İŞGALİNİN SÜRMESİ

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan’da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık ‘dur’ denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim’den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hâlâ bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail’e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.” (DHA – AA)

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VUCİC: ERDOĞAN BİZE ÖDEV VERDİ

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise toplantıda şöyle konuştu:

“Hem Türkiye’yi hem Sırbistan’ı ilgilendiren konuları görüştük. Küresel konularla ilgili görüşlerini aldım. Türkiye ile Sırbistan arasında çok iyi ilişkiler var. İki ülke arasındaki ticareti 7 kat artırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ev ödevi verdi. Dış ticaret hacmimizi 2.6 milyar dolara ulaştıracağız. Türkiye, Balkanlar’da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla barış ve istikrar süreçlerinde Türkiye’nin desteğini bekliyoruz. Özellikle savunma sanayisi alanında iş birliğimiz artmalı. İş birliğimizin her alanda büyümesi gerekiyor.”

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ZİYARETİ ONURDUR

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Türkiye ve Sırbistan’ın uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır ve bu ziyaretler, özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında bağların derinleştirilmesi için fırsat sunmaktadır” dedi.

11 ANLAŞMA İMZALANDI

- Törende Türkiye ile Sırbistan arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi, eğitim ve medya gibi konularda 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

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SCHOLZ GELİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un haftaya cumartesi günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşeceği açıklandı. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, görüşmede ağırlıklı olarak göç, Ukrayna ve Ortadoğu’daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik gelişmelerin ele alınmasının beklendiğini de belirtti. Türkiye’nin bölgede çok önemli bir partner olduğunun altını çizen Büchner, Almanya’nın Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı satışına izin verip vermeyeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. (BERLİN/HÜRRİYET)