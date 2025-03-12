Filistin’i her şartta savunacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Filistinlilerle Kardeşlik İftarı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Gazze’nin vakur olduğu kadar yüreği yaralı evlatlarını, milletin evinde, bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İsrail’in 471 gün boyunca Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır.

GEÇMİŞİMİZİN SEMBOLLERİ

Dört asır boyunca aynı çatı altında, kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir yalnız bırakmadık. Bakınız, Mescid-i Aksa’nın Babil Silsile Kapısı’ndan çıkıp dost doğru ilerlediğinizde sağda göreceğiniz ilk caddenin adı el-Hakkari’dir. İsmini Selahaddin Eyyubi komutasında Kudüs’ün fethine katılan ve fetihten sonra buraya yerleşen Hakkarili süvarilerden almıştır. Yafa’nın tam ortasında yükselen Osmanlı Hükümet Sarayı ve daha pek çok eser aramızdaki ortak geçmişin vücut bulmuş sembolleridir. Filistin topraklarının tamamında ezeli ve edebi kardeşliğimizin mühürleri vardır.

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NÖBETİMİZE DEVAM

Türk milleti olarak Kudüs nöbetimiz, Filistin nöbetimiz halen devam ediyor. İşte bu ruhla Siyonist rejimin 471 gün süren işgal ve soykırım politikası karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinli mazlumların sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin’i tanımasına katkı sunduk. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Gazze’ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. İsrail’e olan ticari işlemleri tamamen durdurarak toplam 9 buçuk milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin’i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra yalnız bırakmayacağız.

TAPU FİLİSTİNLİLERDE

Kahire’de toplanan Acil Gazze Zirvesi’nde oluşan planı çok kıymetli buluyoruz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe Felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. Filistin’in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir. İki devletli yegane yoldur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip egemen bir Filistin devleti kurulmadan adil ve kalıcı bir çözümden bahsetmek imkansızdır. Gazze’nin yeniden imar ve ihyası için İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun etkin sorumluk almaya, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Biz sadece Gazze’de, Batı Şeria’da değil, tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz.”

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MUTABAKAT EKSİKSİZ UYGULANMALI

“Komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. İlk günden beri hep bunu savunduk, hep buna dikkat çektik. Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün ( 10 Mart) varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye’nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimiz kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunlarımızı bozar geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkartmayalım.”

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ERDOĞAN YİK’İ TOPLADI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’de gerçekleştirilen toplantıya üyeler eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz katıldı. Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş’i de dün kabul etti.

POLONYA BAŞBAKANI TÜRKİYE’YE GELİYOR

Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bugün Türkiye’ye gelecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Beştepe’deki görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Görüşmelerde Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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