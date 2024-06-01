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Filistin’e aktif destek çağrısı... Libya ve Kosova’dan konuk

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kosova#Libya
Filistin’e aktif destek çağrısı... Libya ve Kosova’dan konuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi ardından Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti. Erdoğan, Kurti’ye Filistin konusunda aktif destek verilmesi gerektiğini vurgularken Libya’nın, Filistin’e verdiği destek için Dibeybe’ye teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi ardından Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Beştepe’de kabul etti. Basına kapalı olarak 2 saat süren Erdoğan ve Kurti görüşmesinde Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR  

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin’e aktif destek verilmesi gerektiğini de kaydetti.

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LİBYA İLE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

 Ardından Erdoğan, Dibeybe’yi kabul etti. İletişim Başkanlığı’nın paylaşımına göre enerji işbirliklerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunmasının gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Filistin davasına Libya’nın verdiği desteği takdirle karşıladığını belirtti.

Filistin’e aktif destek çağrısı... Libya ve Kosova’dan konuk

ORBAN’LA GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin AB katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan görüşmede, Orban’ın doğum gününü de kutladı. ◊ ANKARA

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Kosova#Libya

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