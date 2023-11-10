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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Meclis’te

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#Numan Kurtulmuş#Ravhi Fattuh#Filistin
Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Meclis’te
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ve beraberindeki heyetle Meclis’te bir araya geldi.

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Görüşmede, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Parlamenter Birliği Başkanı Abdürrahim Dusak, Filistin Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Hadid ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa yer aldı. Filistin heyetini Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Filistin davası ve insanlık tarihi açısından en acı en zor günlerden geçildiğini belirtti.

Konsey Başkanı Fattuh da “Bütün dünyaya buradan sesleniyorum. Filistin halkı, topraklarından hiçbir yere gitmeyecektir” diye konuştu.

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#Numan Kurtulmuş#Ravhi Fattuh#Filistin

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