Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Meclis’te

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Görüşmede, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Parlamenter Birliği Başkanı Abdürrahim Dusak, Filistin Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Hadid ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa yer aldı. Filistin heyetini Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Filistin davası ve insanlık tarihi açısından en acı en zor günlerden geçildiğini belirtti.



Konsey Başkanı Fattuh da “Bütün dünyaya buradan sesleniyorum. Filistin halkı, topraklarından hiçbir yere gitmeyecektir” diye konuştu.