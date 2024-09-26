Filistin toprak kaybede kaybede bugünlere geldi

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Erdoğan, Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons’a röportaj verdi. İsrail’in Gazze’deki katliamlarına vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin Hamas’la ilişkisine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas’a terör örgütü demedim. Ve şu anda da Hamas’a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim.”

7 Ekim’de yaşananlarla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, bu sürecin öncesinde Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı: “1947’li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim’e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır.”

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ABD UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİNİ İSTEMİYOR

Ankara’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine nasıl baktığına ilişkin de Erdoğan, bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacaklarını belirtti. Erdoğan, “Amerika, Ukrayna’nın her şeyden önce NATO’ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım” dedi. Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunun, enine boyuna düşünülerek karar verilecek bir husus olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

“Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adım atılacak olan konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımız verirken tabii ki bütün NATO üyelerinin duruşunu masaya yatırıyoruz ve kararlarımızı ona göre veriyoruz. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez.” Erdoğan, Simmons’ın, “Bu konuda karar verdiniz mi?” sorusuna ise “Hayır” yanıtı verdi.

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LİDERLERLE NEW YORK TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani, Lübnan Başbakanı Najib Mikati, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan ile New York’taki Türkevi’nde bir araya geldi. Zelenski’yle görüşmede, Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

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Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti. İtalya Başbakanlığı da BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Başbakan Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüğünü açıkladı.

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşmesinde Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in temel insan haklarını hiçe saydığını belirtti.

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MİÇOTAKİS ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, önceki gün New York’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra CNN televizyonuna konuştu ve son bir yılda Türk-Yunan ilişkilerinde önemli gelişme kaydedildiğini söyledi. Miçotakis “Erdoğan ile son bir yılda 6’ncı görüşmemizi gerçekleştirdik. Geçen yıllardaki sürtüşmeleri düşünürsek, 6 kez görüşmüş olmamız bile nitelik açısından Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir gelişme. İletişim kanallarının açık tutulmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Yasadışı göçe karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğinin önemini de vurgulayan Miçotakis “Bu konuda da ilerleme sağlandı. Türkiye ile bu konuda işbirliği çok önemli. Bizim istediğimiz, botların suya inmeden durdurulmaları” diye konuştu.

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FİDAN ATİNA’YA GİDECEK

Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis de görüşmede Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu ortamın bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Yerapetritis ayrıca, yıl sonuna kadar “pozitif gündem” toplantılarının gerçekleştirileceğini, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Atina’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

YUNAN BASININDA ‘FİRST LADY’LERE ÖVGÜ

- Yunan Başbakanı Miçotakis’in eşi Mareva Grabovski Miçotakis’in Emine Erdoğan’ın New York’taki Türkevi’nde davetine katılması ve aralarındaki sıcak-samimi kucaklaşma da Atina’da dikkat çekti. Yunan medyasında “Ülkeler arasındaki ilişkilerde, first lady’ler de önemli bir rol oynuyor” yorumları yapıldı.