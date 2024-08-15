Filistin lideri Mahmud Abbas Meclis'ten dünyaya seslenecek... İşte Meclis'teki hazırlıklar

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına ilişkin ayrıntıları şöyle anlattı:

Abbas dün Türkiye'ye geldi. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bugün de ziyaretlerin ilk adımı kapsamında Melis'te olacak. Genel Kurul'da 15.00 itibariyle dünyaya hitap edecek. Öncesinde önemli hazırlıklar var Meclis'te. Birçok davetli var. Yabancı dilde çeviriler yapılacağı için kulaklıklar getirildi localara. Çeviri ile Abbas'ın konuşması dinlenecek. Ziyaretçiler de Genel Kurul'u takip edebilecek, aynı şekilde kulaklıklarla dinleyecekler. Meclis Başkanı Kurtulmuş açacak kurulu ve sembolik olarak Meclis'in açılış olacak. Meclis tatilde çünkü. Bir açılış konuşması yapacak Numan Kurtulmuş. Mahmud Abbas önce Numan Kurtulmuş ile sonra Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan, Kurtulmuş ve Abbas Şeref holündeki Filistin temalı sergiyi gezecekler. Ne diyecekler merak ediliyor.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Haberi görüntüle

TÜRKİYE'DE TEDAVİ GÖREN GAZZELİLER DE DAVETLİ

AA'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği toplantı dolayısıyla Meclis'teki güvenlik önlemleri artırılacak, toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul Salonu'nda, Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.

Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE

TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

HANİYE SERGİSİ AÇILACAK

Ayrıca Meclis'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer alacak.