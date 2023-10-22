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Açılışa Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, 22’nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek ve davetliler katıldı. Büyükelçi Faed Mustafa kardeş halkların şu anda öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi: “Aileler tamamıyla yok ediliyor. Hatta cesetlerinin enkaz altından çıkarılmasına bile izin verilmiyor. Biz Filistinliler olarak, Filistin halkı olarak yüz yıldır zulüm çekiyoruz. Biz hiçbir zaman unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Yanımızda olanları unutmayacağız. Bize destek verenleri unutmayacağız. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı geliyor. Biz bu halkın bu milletin yanımızda duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şunları da affetmeyeceğiz. Bizi sırtımızdan bıçaklayanlar, bize ihanet edenler, Filistin kanını değersiz görenleri asla affetmeyeceğiz. Yüzyıldır bize ihanet edenleri affetmeyeceğiz.

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BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ

Halkımız hiçbir zaman Allah’tan başkasına diz çökmeyecektir. Filistin toprağının bir zerresinden vazgeçen bizden değildir, bizden olamaz. Allah bizi Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün bekçileri olarak belirledi. Biz bu kutsal emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Korumaya devam edeceğiz. Bedel ne kadar ağır olursa olsun ki; biliyorsunuz halkımızın kanı bunun bedelidir. Halkımız bir gün diğer ülke halkları gibi haklarına kavuşacaktır.”