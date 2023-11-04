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Filistin için şarkı yapan Tunuslu şarkıcı CNN Türk'te: Çok sinirliyim

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#Emel Mathlouti#Masum Türker#CNN Türk
Filistin için şarkı yapan Tunuslu şarkıcı CNN Türkte: Çok sinirliyim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 00:15

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouti "Filistin'de Doğdum" şarkısıyla, Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekti. Gazze'de yaşanan acının sesi olan Tunuslu şarkıcı "Tarihi Filistin'in tamamında benim sevdiğim kişiler var. Tunus'ta büyürken çok sevgi duyduk oraya. Kardeşlik duyduk. Filistinlilerle bu hisleri paylaştık. Oldukça sinirliyim. Arap olarak utanç duyuyorum. Ortada bir sessizlik var. Arap ülkeleri de sessiz. Onların sessizliği işgali normalleştiriyor. Uzun süredir böyle yapılıyor. İsrail'le bağlantılarını kesemiyorlar" dedi.

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Filistin'de yaşanan acıyı şarkıyla haykıran Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouti CNN Türk'te yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programında konuştu. Mathlouti şu ifadeleri kullandı:

Birçok sevdiğim kişi var Filistin'de. Tarihi Filistin'in tamamında benim sevdiğim kişiler var. Tunus'ta büyürken çok sevgi duyduk oraya. Kardeşlik duyduk. Filistinlilerle bu hisleri paylaştık. Çocukken bile bunu hissediyordum. Filistinlilerin acısını biliyordum. Kendimi Filistinli gibi hissediyorum.

BU ŞARKIYI NASIL YAZDI?

Bu şarkı aslında bir roman Yunan şarkısı. Romanlıların hikayesi, acısı hakkındaydı. Onların kaybı hakkındaydı. Ben de Arapça sözler yazmaya karar verdim. Toprakları var, ülkeleri var ancak yokmuş gibi davrandılar. Benim de vermek istediğim mesaj buydu. Benim için önemli olan şey Filistin'den bahsetmek, onları konuşmak.

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"ÇOK SİNİRLİYİM"

Şunu söylemek istiyorum. Oldukça sinirliyim. Arap olarak utanç duyuyorum. Ortada bir sessizlik var. Arap ülkeleri de sessiz. Onların sessizliği işgali normalleştiriyor. Uzun süredir böyle yapılıyor. İsrail'le bağlantılarını kesemiyorlar. Arap olarak utanç duyuyorum. Çok sinirliyim. Bu dünyada yaşayan bir insan olmaktan da utanç duyuyorum. Kimse ve hiçbir ülke bir şey yapmıyor. Herkes izliyor. Benim yapabildiğim tek şey de Gazze hakkında konuşmaya devam etmek. Ve sesli şekilde şunu söylüyorum; "Bu bir işgal, bu bir savaş değil. İşgal edilen ile işgal arasında."

ŞARKIYI NEDEN ARAPÇA SÖYLEDİ?

Bu şarkıyı Arapça söylemek önemliydi. Bu kalpten gelen bir şeyle ilgili. Kalbin kendini en dürüst, en otantik şekilde ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da Arapça. Filistin acısı Arapça. Arapça'nın gösterilmesi önemliydi. Dilimizle gurur duyuyorum. Mesajlarımızı Arapça vermek gerektiğini düşünüyorum.

Filistin için şarkı yapan Tunuslu şarkıcı CNN Türkte: Çok sinirliyim

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, şarkıyı dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

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Filistin için şarkı yapan Tunuslu şarkıcı CNN Türkte: Çok sinirliyim

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#Emel Mathlouti#Masum Türker#CNN Türk

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