Filistin için Flamenko

İSPANYA’nın Ankara Büyükelçiliği ile Muğla Fahri Konsolosluğu’nca CSO Ada Ankara’da düzenlenen ‘Rüzgâr Gibi Özgür-Filistin İçin Tek Yürek’ yardım etkinliğine, Emine Erdoğan ve Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İspanya’nın Muğla Fahri Konsolosu Federico Caruncho, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı Başkanı Cristina Heeren, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, bazı milletvekilleri, büyükelçiler, bürokratlar, gazete ve televizyonların kültür sanat editörleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

SANCHO’DAN TEŞEKKÜR

İlk olarak Emine Erdoğan ve beraberindekiler, gösteri öncesi fuaye alanında bulunan flamenko kıyafetleri sergisini gezdi. Serginin küratörü ve plastik sanatçısı Chema Rodriguez, kıyafetler hakkında Emine Erdoğan ve beraberindekilere bilgi verdi. İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho konuşmasında adil davalara olan bağlılığı, sosyal çalışmalardaki üstün gayreti ve toplumun en dezavantajlı, en kırılgan ve en çok acı çeken kesimlerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik üstün çabalarından dolayı Emine Erdoğan’a teşekkür ve takdirlerini iletti. Cumhurbaşkanı eşlerinin yürüttüğü çalışmaların çoğu zaman yeterince bilinmediğini ya da anlaşılmadığını ifade eden Sancho, bu etkinlikte bu gayretlerin önemini takdirle vurgulamak, Emine Erdoğan’a şükranlarını sunmak ve bu organizasyonu ne kadar kıymetli bulduğunu ifade etmek istediğini dile getirdi. Sancho, ‘Filistin İçin Flamenko Girişimi’ adını verdikleri bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

13 SANATÇI SAHNE ALDI

Etkinlikte Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı’nın yönetiminde flamenko gösterisi yapıldı. Gösteride sahne alan 13 şarkıcı ve dansçı, Gazze’deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle izleyicilere aktardı. ‘Rüzgâr Gibi Özgür-Filistin İçin Tek Yürek’ etkinliğinin tüm geliri Kızılay aracılığıyla Gazze halkına ulaştırılacak.

REVNA DEMİRÖREN DE KATILDI

Emine Erdoğan, gösterinin ardından Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı Başkanı Cristina Heeren’e ve dansçılara çiçek takdim etti. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinliğe Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı.

EMİNE ERDOĞAN: YARALI KALPLERE DOKUNDU

“İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Muğla İspanya Fahri Konsolosluğu ve Türk Kızılay işbirliğinde hayata geçirilen ‘Rüzgâr Gibi Özgür-Filistin İçin Tek Yürek’ yardım etkinliğine katılmaktan memnuniyet duydum. Bu anlamlı etkinlikte, Filistinli kardeşlerimiz için buluştuk. Flamenkonun zarafeti ve duygusu, Gazze’nin yaralı kalbine dokundu. Filistin’de devam eden soykırıma karşı sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelip insanlığın vicdanına seslendik. Ankara’nın ardından İstanbul’da da sahnelenecek etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin halkına ulaştırılacak. Bu örnek dayanışmanın, paylaşmanın ve merhametin çoğalmasına; karanlığın içinden doğacak yeni bir sabaha vesile olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı’nı ve sanatçılarımızı yürekten kutluyorum.”