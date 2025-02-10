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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde resmi ziyaretlerde bulunacağı Malezya, Endonezya ve Pakistan’a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“3 ülkeyi kapsayan bu ziyaretimizi, yakın çevremizde ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Gazze’de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak’ta geçici ateşkes sağlandı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.

DİKKATE ALINIR TARAFI YOK

Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazzesi, Batı Şeriası, Doğu Kudüs’ü ile Filistin, Filistinlilerindir. 471 gün boyunca İsrail’in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze’de kalmaya, Gazze’de yaşamaya, Gazze’ye sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze’yi Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü plan, hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır. Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa, bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor.

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İFTİRALARDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEYİN

Tabii burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak, sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas’a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur.

ŞİİR YORUMU

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Ziya Gökalp’e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. Ve bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Ama bu konuda sayın Özel’in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun, aslında Ziya Gökalp’e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa herhalde çok daha isabetli olur. Hiç şey olmazsa şiir nedir bunu öğrenmiş olur.

SURİYE’DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK

Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Sayın Şara ile açık, net görüştük. Bunlar içerisinde tabi en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri, Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Yoksa Türkiye olarak Suriye’ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz.”