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Filistin Devlet Başkanı Ankara'da... Erdoğan, Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mahmud Abbas#Filistin
Filistin Devlet Başkanı Ankarada... Erdoğan, Mahmud Abbası resmi törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 17:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Ankarada... Erdoğan, Mahmud Abbası resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

Filistin Devlet Başkanı Ankarada... Erdoğan, Mahmud Abbası resmi törenle karşıladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mahmud Abbas#Filistin

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