"Filistin davası dünyaya mal olmuştur"

Konuşmasında Filistin davasının dünyaya mal olduğunu belirten Erdoğan özetle şunları kaydetti: Coğrafyamızda yaklaşık iki yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze‘deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli ve tarihi bir adımdır.

DÜNYADA ÖZGÜR FİLİSTİN NİDALARI YÜKSELİYOR

Şu da bir gerçek ki, bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da ve Afrika’da; sokakta, sosyal medyada, basında ‘Özgür Filistin’ nidalarına daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar, vicdani sorumluluğudur. Uluslararası toplum, Batı Şeria‘daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs’teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Bu konferansta Filistin Devleti’ni tanıma cesaretini gösteren ülkelerin, kararlı somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı Gazze’ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerekiyor.

FİLİSTİN’İN BM’YE TAM ÜYELİĞİNİN VAKTİ GELDİ

Gazze, Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir. Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini de yine kendileri belirleyecektir. Değerli dostlarım Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir. Filistin’in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali ve teknik desteklerin güçlendirilmesi, UN-RI-VA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir. Biz, Türkiye olarak, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Buradan tüm Filistinli kardeşlerime, özellikle mazlum Gazze halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.”