'Filistin bir bayramı daha buruk geçiriyor'... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nce video konferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. İbadetlerin, kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

"İNSANİ YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kurban Bayramımızı Filistin topraklarında katliamların yaşandığı dönemde idrak ediyoruz. 76 yıldır katliama maruz kalan Filistin bir bayramı daha buruk geçiriyor. Soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizin acısı hepimizin yüreğini dağlıyor. İnsanlığımızın da sınandığı imtihan günlerinden geçiyoruz. Dünya İsrail'e karşı tedbir almak, önüne set çekmek zorundadır. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. G7'de İtalya'da muhataplarımıza açıkça ifade ettik, soykırımcıların hesap vermesi için imkanlarımızı seferber ettik. İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Hamas ile ilişkimiz devam ediyor. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması için çalışıyoruz.

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"MAZLUMLARIN İMDADINA KOŞUYORUZ"

Gazze ile birlikte İslam coğrafyasındaki diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'daki kardeş kavgasının durması için çabamızı sürdürüyoruz. Mazlumların imdadına koşuyoruz. İnşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun çığlığı olmaya devam edeceğiz. Bayram dayanışmadır, kucaklaşmadır.

İnsanlarımızın arasında dostluğun tesis edilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. AK Parti olarak halın ve hakkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz mücadelede bu anlayış ile hareket ettik. Kibri, yıkıcılığı yanımıza yaklaştırmadık.

"BAYRAM DAYANIŞMADIR, BARIŞMADIR"

Biz gerilim kavga münakaşa peşinde olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.

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"SAVUNMA SANAYİDE ÇIĞIR AÇAN HAMLELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Terörle mücadeledeki kazanımlarına her gün bir yenisini ekliyoruz. Savunma sanayide çığır açan hamlelerimiz devam ediyor. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.