Filipinli sahte belge çetesi çökertildi

Yapılan çalışmalarda Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelmek isteyen yabancı uyruklu göçmenlere evrak düzenleyip oturum izni alabileceklerini söyleyen şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantılı ve memur olduklarını belirterek güven sağladıkları tespit edildi.

14 BİN DOLAR DOLANDIRDILAR

Kamu bağlantılarının güçlü olduğu yalanıyla çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmene sahte oturum belgeleriyle yasal statü kazandıran ve son olarak 7 Filipinliyi sahte belge karşılığında 14 bin dolandıran şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli’nde dün saat 06.00 sıralarında düzenlenen eşzamanlı operasyonda 2’si Türk vatandaşı, 7’si Filipinli olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.