Filenin ‘şalvarlı sultanları’

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AKSARAY’a 27 kilometre uzağındaki Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu’nda geçtiğimiz haftalarda bir veli toplantısı yapıldı. Toplam 35 öğrencisi bulunan okulun müdürü Eyyüp Aba, toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Yaşam Becerileri Projesi’ kapsamında velilerden oluşan bir voleybol takımı kurmak istediğini söyledi.

En son okul çağlarında voleybol oynamış olan veliler, okul müdürünün isteğini kabul ettiler. Sonra hemen 6 asil, 6 yedek olmak üzere toplam 12 oyuncudan oluşan ‘Anadolu Sultanları’ isimli voleybol takımı kuruldu. Takımdaki kadınlar, şalvarlarıyla sıkı antrenmanlar yapıyor.

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Okul müdürü Eyyüp Aba, şunları söyledi:

MAÇ YAPMAK İSTEDİLER

“Okulumuz Anadolu’nun merkezinde olduğu için takımın adını ‘Anadolu Sultanları’ koyduk. Takım henüz çok yeni kurulmasına rağmen velilerimiz, Aksaray’da kurulmuş olan ve şu an Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı ile maç yapmak istediklerini dile getirdi. Kuzeyboru ile iletişime geçtik. Onlar da maç isteğini kabul etti. En yakın zamanda bu müsabaka yapılacak. Aksaray’daki Şehit Nazmi Mengi Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hanifi Mucuk ise takımın gönüllü antrenörü oldu. Hocamız, haftanın 2 günü okulumuzda antrenman yaptırıyor. Bu proje, velinin öğrencisini takip etmesi ve okul atmosferinin içinde yer alması açısında da oldukça kıymetli. Takımdaki velilerimizin her sınıf kademesinden öğrencisi var.”

‘BÖYLE RAHATIZ’

- ÖNCE hayvanlarla ilgilenip, sonra antrenmana gittiklerini söyleyen Fatma Köksal (25), “En son voleybolu lisede oynamıştım ama aramızda daha önce hiç voleybol oynamayanlar da var. Voleybolu şalvarımızla oynuyoruz ve gayet rahatız” dedi.

Hafize Göktaş (30), “Gün içinde pek çok işle uğraşıyoruz ama voleybol oynamak bizim için terapi gibi oluyor” derken, Nurhan Aslan (35) ise “Eşimiz ve komşularımız ilk başta bu işi yapamayacağımızı düşündü ancak azmimizi gördükçe bize inanmaya başladılar” ifadelerini kullandı.