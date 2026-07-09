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Fildişi Sahili'ne giden Adanalı vatandaş ortadan kayboldu | Ailesi hayatından endişe ediyor

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#Süleyman Kaplan#Canan Kaplan#Kaybolma
Fildişi Sahiline giden Adanalı vatandaş ortadan kayboldu | Ailesi hayatından endişe ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 11:02

Adana’dan inşaat malzemesi satmak için Fildişi Sahili'ne giden Süleyman Kaplan’dan (52) yaklaşık 21 gündür haber alınamıyor. Eşinin bulunmasını isteyen Canan Kaplan (44), “4 çocuğumla birlikte perişan olduk, 25 yıllık hayat arkadaşımla kavuşmak istiyorum” diye konuştu.

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Kentte inşaat malzemesi ticareti yapan Süleyman Kaplan, 5 Mayıs’ta Fildişi Sahili’nin Abidjan kentine gitti. 19 Haziran’a kadar ailesiyle düzenli olarak iletişim kuran Kaplan, elindeki malzemeleri satmak amacıyla depoya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşi Canan Kaplan, büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine başvurup kayıp ihbarında bulundu. Daha sonra oğlu Cevdet Kaplan ile kardeşi Danyal Kaplan da arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Fildişi Sahili’ne gitti. Ülke genelinde Süleyman Kaplan için arama çalışması sürerken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor.

Fildişi Sahiline giden Adanalı vatandaş ortadan kayboldu | Ailesi hayatından endişe ediyor

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‘HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ’

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Eşine yaklaşık 21 gündür ulaşamadıklarını söyleyen Canan Kaplan, "Eşim yurt dışına sürekli gidip gelen, farklı ülkelerle ticaret yapan biriydi. Yaklaşık 2 yıldır Fildişi Sahili'ne gidip geliyordu. Son gidişine kadar da sürekli görüşüyorduk. Günde 1-2 kez çocuklarıyla mutlaka konuşurdu. Kaybolduğu günden bu yana kendisiyle hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Aramadığımız, başvurmadığımız yer kalmadı. Gerekli mercilere durumu bildirdik. Kayıp ya da kaçırılmış olabileceğini düşünüyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Tek isteğimiz kendisine sağ salim ulaşabilmek" diye konuştu.

Fildişi Sahiline giden Adanalı vatandaş ortadan kayboldu | Ailesi hayatından endişe ediyor

'PERİŞAN OLDUK'

Yetkililerden destek beklediklerini belirten Kaplan, "Oğlum ve kayınbiraderim Fildişi Sahili'ne gitti. Orada her yere başvurup araştırmalarını sürdürüyorlar ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadılar. Fildişi Sahili'nde güvenlik güçlerinin de çalışmaları devam ediyor ancak eşime ulaşılamadı. Telefonundan alınan son konum, malzeme götürdüğü bir depoyu gösteriyor. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Eşimi çok özledim. 4 çocuğumla birlikte perişan olduk. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; ne olur eşimi bulun, 25 yıllık hayat arkadaşımla tekrardan kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Fildişi Sahiline giden Adanalı vatandaş ortadan kayboldu | Ailesi hayatından endişe ediyor

Babasıyla en son kaybolduğu gün görüştüğünü söyleyen Doğuş Kaplan (20) ise "Babamla kaybolduğu gün rutin şekilde konuştuk. Yıllardır yurt dışına gidip gelir ama bir gün bile haber alamadığımız olmazdı. Her gün mutlaka iletişim kurardık. Yaklaşık 21 gündür babamın sesini duymadık. Tek isteğimiz ona ulaşabilmek. Yetkililerden yardım bekliyoruz, lütfen sesimizi duysunlar" dedi.

Fildişi Sahiline giden Adanalı vatandaş ortadan kayboldu | Ailesi hayatından endişe ediyor

 

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#Süleyman Kaplan#Canan Kaplan#Kaybolma

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