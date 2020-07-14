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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Fildişi Sahili ve Polonya büyükelçilerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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Fildişi Sahili ve Polonya büyükelçilerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
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Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch’u kabul etti.

1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk güven mektubu töreni gerçekleşti.

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu verdi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre yapılan tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükelçi Toure, maske taktı. Tören, Büyükelçi Toure'nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Toure'nin, bu görevinden önce ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi.

Fildişi Sahili ve Polonya büyükelçilerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu

POLONYA BÜYÜKELÇİSİ KUMOCH, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch’u kabul etti.
Fildişi Sahili ve Polonya büyükelçilerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kumoch’un beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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