Fildişi Sahili ve Polonya büyükelçilerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk güven mektubu töreni gerçekleşti.



Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu verdi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre yapılan tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükelçi Toure, maske taktı. Tören, Büyükelçi Toure'nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Toure'nin, bu görevinden önce ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi.

POLONYA BÜYÜKELÇİSİ KUMOCH, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch’u kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kumoch’un beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.