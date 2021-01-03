Fikri Sağlar’ın fikri AK Parti ve CHP’yi karşı karşıya getirdi

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Erdoğan, Sağlar’a, “Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır” tepkisini verirken, CHP’yi de, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte, başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” sözleriyle hedef aldı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın sözlerine, “Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. Ne demek vitrin mankeni? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum” diye yanıt verdi. Bu açıklamaların ardından AK Parti ve CHP’den karşılıklı sert tepkiler geldi.

İKİYÜZLÜLÜK, BARBARLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise, yasakçılık, siyasi iki yüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır.

ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: CHP’den her gün taciz ve tecavüz haberleri geliyor. Yetmiyor canice katledilen gencecik bir kızımızın ailesi, vekiliniz tarafından aranıp konunun kapatılması isteniyor. Artı il başkanınız inananlara karşı takiyye yaptığınızı söylüyor ve sizden çıt yok. Özür dilemesi gereken sizsiniz.

İFTİRA İLE GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP ‘gündem değiştirmekten’ bahsediyordu ya. Eskimeyen alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yapamamanın ezikliği ile şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye’de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz.

VİTRİN MANKENİ DEĞİLDİR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: CHP, iktidar partisinin aksine kadınları sayılarına göre, etnik kimliklerine, inançlarına ya da başlarının açık ya da örtülü olmasına göre tasniflemez. Her kadın değerlidir ve hiçbir kadın “vitrin mankeni” değildir.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Kadınların siyasete malzeme değil, siyasetin ortağı olduğu, her vesileyle aşağılayan değil, özgürlüklerini güvence altına alan, vitrin süsü değil insan olarak gören düzeni kadınlarla omuz omuza kuracağız.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Ayrımcılıktır, bölücülüktür. Kendinden olmayan Müslümanı bile kabul etmeyen hastalıklı kafa yapısının ürünüdür.