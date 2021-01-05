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ANKARA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fikri Sağlar’a o sözlerden soruşturma

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Fikri Sağlar’a o sözlerden soruşturma
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Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar için katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ‘türbanlı hâkim’ sözleri nedeniyle hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Fikri Sağlar’ın 30 Aralık’ta bir televizyon kanalında “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.

Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli” dediği belirtildi. Sağlar’ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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