Fikri Sağlar’a o sözlerden soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Fikri Sağlar’ın 30 Aralık’ta bir televizyon kanalında “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.

Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli” dediği belirtildi. Sağlar’ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.