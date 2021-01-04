Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

FİKRİ SAĞLAR NE DEMİŞTİ?

CHP’li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın kadın hâkimlerle ilgili sözleri 2020’nin son gününde başörtüsü tartışması başlamıştı.

Fikri Sağlar, Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programında, “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Dolayısıyla bunu aşabilmeniz lazım. Demokrasiyi, hukuk devletini, bütün kavramları ortaya koyarken pratiği de hesaplamamız gerekiyor” dedi. Sağlar’ın açıklamaları büyük tepki çekti.