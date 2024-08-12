Fikri olan gelsin

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EGE Üniversite Teknopark’ı yürütücülüğünde kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikası, bildiğimiz fabrikalardan biraz farklı. Fabrikanın öncelikli amacı girişimcilerin ve KOBİ’lerin ‘derin teknoloji’ alanında üretime ve analizlere kolayca erişmelerini sağlamak. Gıdadan eğitime, otomotivden uzay ve havacılık sanayisine kadar birçok sektöre hizmet veren derin teknoloji fabrikası imalat ve prototipleme alanındaki çalışmalarıyla farklılaşıyor. Fikri olan herkes bu fabrikadan yararlanabiliyor. Ege Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. İskender İnce Derin Teknoloji Fabrikası’yla ilgili şunları söyledi:

PROTOTİP ÜRETİLİYOR

“Bu fabrika, fikri olan ama bunu mamul veya bir prototipe çevirmeye imkanı olmayanlara yardımcı olmak için kuruldu. Eklemeli imalat dediğimiz üretim kapsamında 3D yazıcılar ile çalışıyoruz. Yaşam bilimleri dediğimiz kısımda ise sağlık ve hatta fonksiyonel gıdalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada bir araç anahtarı ya da cep telefonu parçasının da prototipi üretilebiliyor. Kanser araştırması yapacağım diyen birisi de, jet motoru yapacağım diyen de geldiğinde fikrine karşılık bulabiliyor. Teknoparklar bilişim alanında ön plana çıkar. Bizim bu projemizde hem bilişim hem de yaşam bilimleri ile ilgili çalışmalar olduğu için benzeri Avrupa’da bile olmayan bir fabrikayız. Burada aşı geliştirmek bile mümkün.

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ÜCRET YOK

Kapıdan bir fikrim var diyerek içeri giren birisi, şirketini kurup burada çalışma yapabilir. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Hatta projeleri teknopark kapsamında destekleyebiliyoruz. Söz konusu fikir, eğer üniversitemizdeki bir akademisyenin çalışması kapsamındaysa onları bir araya getiriyoruz. Böylelikle öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanayi çalışanlarıyla ortak çalışıyoruz. Önkuluçka programımızda fikri olan ama şirketi olmayan öğrencilere de destek veriyoruz.”

BAŞARI HİKÂYELERİ YAKINDA

- Ege Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Anıl Baybura: “Elimizdeki cihazların alt yapısının mümkün kıldığı tüm projeleri destekliyoruz. Bünyemizde hem Türk hem yabancı 36 firmamız var. Son teknolojiler üzerine çalışan arkadaşlarımız var. Görme engellilerle çalışan bir hocamız projesine patent aldı. Bu arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bizlerle birlikte Avrupa’da ortaklarla yürütülen iş geliştirme kısmına da geçebilecek. Şu an hepsi tohum sürecinde olsa da ürün ortaya çıktıktan sonra başarı hikayeleri gelecek.”

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Anıl Baybura

NASIL YAPILIYOR

- Fabrikada üretim işlemleri, eklemeli imalat alanında birçok malzeme opsiyonu sunan 3B Polimer ve 3B metal yazıcılar dışında Tel Erozyon, Fiber Lazer Kesim ve PCB prototipleme gibi cihazlarla yapılıyor. Aynı zamanda, 3B Optik Tarayıcı ile üç boyutlu modellerinin hızlı ve yüksek hassasiyetli CAD datalarının oluşturulması veya kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi gibi hizmetler de sunuluyor.