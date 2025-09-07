Fıkra gibi olay

Haberin Devamı

Tekirdağ Çorlu’da dün 10.00 sıralarında, ara sokaktan hızla çıkan Ümit O. yönetimindeki 22 ADL 663 plakalı otomobil, Evren Şimşek’in kullandığı 34 HVE 883 ve Türker Aytuğ yönetimindeki 59 ADL 698 plakalı otomobillere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Evren Şimşek’in otomobili yan yatarken, 3 sürücü de hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü Ümit O.’nun yapılan kontrolünde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Hasar gören otomobillerin kaldırılması için gelen çekicinin sürücüsü Hamit Ç.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, alkol kontrolü yaptı.

ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Kontrolde, Hamit Ç. de 1.40 promil alkollü çıktı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen Hamit Ç.’nin ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konularak 9 bin 267 lira ceza uygulandı. Araçlar, çağrılan başka bir çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.