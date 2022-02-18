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Fıkra gibi cami: Asansörle çıkılıyor, sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor

#Trabzon#Müftülük#Cami
Fıkra gibi cami: Asansörle çıkılıyor, sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor

Trabzon’da, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edilip cami olarak düzenlendi. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş-çıkışlar zemin kattaki mağazadan yapılmaya başlandı. Ancak mesai saatleri 09.00-22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah ve yatsı namazları kılınamıyor.

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TRABZON’da kentin en işlek sokağı olan Uzun Sokak’ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı ‘Emine Usta Camisi’ olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

Fıkra gibi cami: Asansörle çıkılıyor, sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor

‘ALLAH RAZI OLSUN’

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Esnafın bir kısmı bu durumdan memnun kalırken bir kısmı da mağaza içinden camiye çıkılmasını yanlış buluyor. Esnaftan Serdar Çebi, “Normalde camiye gidebilmek için yan tarafta bulunan camekanlı bölümün oradan bağımsız bir giriş yapılmıştı. Caminin o dönem en alt kata yapılması planlanmıştı daha sonra camiyi en üst kata aldılar. Üst katta caminin olmasında sıkıntı yok. Biz memnunuz. Asansör de var, yürüyen merdiven de var. Allah razı olsun yaptıranlardan” dedi.

Fıkra gibi cami: Asansörle çıkılıyor, sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor

‘BU ŞEKİLDE CAMİ OLMAZ’

Camiye mesai saatleri dışında girişlerin mümkün olmadığını belirten Necati Meral, “Mağazanın içerisinden girerek camiye gidilmez. Vatandaşa açık alanlarda cami yapılır. Vatandaş camiye gidecek sabah namazında, gece yatsıyı kılmaya gidecek. Nasıl gidip kılacak namazını? Mağazayı mı açtıracak? Bu şekilde mağaza içerisinden girerek cami olmaz. İbadet yeri insanlara açık olmalıdır. Mağaza sahibi belki istemiştir camiye giren de alışveriş yapsın, diye. Yanlış olmuş” diye konuştu.

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#Trabzon#Müftülük#Cami

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