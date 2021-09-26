Fikirtepe'de evleri teslim edilmeyen mağdurlar: Bazılarımız köylerine taşındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardıProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardı! #Hava Durumu
Hatayspor - F.Bahçe maçına Valencia damgası 30 dakikada ilki başardı...Hatayspor - F.Bahçe maçına Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı...#Fenerbahçe
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye terör tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hataydan lider dönüyor Maçta 3 golFenerbahçe, Hatay'dan lider dönüyor! Maçta 3 gol#Hatayspor
İngiltereden yeni adım: Binlerce kişiye vize verecekİngiltere'den yeni adım: Binlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
Bir yıl boyunca adım adım takip 20 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltıBir yıl boyunca adım adım takip! 20 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı#Ankara
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Galatasaray
NASAdan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğündeNASA'dan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğünde!#NASA
Putinden ilginç tatil... Orada bile yanından ayırmadıPutin'den ilginç tatil... Orada bile yanından ayırmadı!#Putin
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLERGündem Haberleri

Fikirtepe'de evleri teslim edilmeyen mağdurlar: Bazılarımız köylerine taşındı

#Fikirtepe#Kadıköy#Kentsel Dönüşüm
Fikirtepede evleri teslim edilmeyen mağdurlar: Bazılarımız köylerine taşındı

KADIKÖY Fikirtepe'de süren kentsel dönüşümde mağdur edildiklerini söyleyen bir grup basın açıklaması yaprak duruma tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Rojda ALTINTAŞ - Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)-  Fikitepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat yapan bir firma iddiaya göre hak sahiplerine evlerini teslim etmedi. 2016'da başlayıp 2019'da evlerinin teslim edilmesi gerektiğini söyleyen bir grup ev sahibi mağdur edildiklerini söyleyerek yarım kalan inşaatın önünde bir araya geldi. Burada asın grup adına basın açıklamasını Orhan Kablan okudu.

"KİRALAR ÖDENMEDİ BAZILARI KÖYLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Kablan, mağdurların kiraları ödenmediği için birçoğunun köylerine gittiğini belirterek, "Hükümetimizin ülkemizdeki deprem gerçeğinden hareketle büyük bir duyarlılık ve iyi niyet içinde başlattığı semtimizin arsalarını küçük parsellerde ve çok hisseli fazla konutlu oluşu dikkate alınarak verilen imar durumu birçok müteahhidin iştahını kabartmıştır. Katma değeri yüksek semtimize, yüzlerce firma ada bazında görüşmeler sonucu semtimizde inşaat çalışmaları başlamıştır. Bu projelerin yüzde 20'si başarıyla gerçekleşmiş, yüzde 40'ının değişik sebeplerden akitleri feshedilmiştir. Yüzde 40 ise başlamış fakat bitirilmemiş projeler olarak durmaktadır. Düşük ücretli ve emeklilerden oluşan mahalle mağdurları, bitirilmemiş evlerinden ve alamadıkları kiralar nedeniyle oturmakta oldukları evlerinin kiralarını ödeyememiş bazıları köylerine taşınmak zorunda kalmışlardır. Oysa evlerimiz yıkılmadan önce oturduğumuz evlerin çatısı altında her komşumuzun bir veya iki kirasının verdiği bir gelir vardı. Bizim evlerimiz birçok deprem geçirmesine rağmen, en ufak çatlağı olmayan güvenli konutlardı" dedi.

"EVLERİ ÇOCUKLARIMIZA TESLİM EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Haberin Devamı

Kablan, inşaat firmasının projenin tarihini değiştirdiğini de belirterek, " Biz kimsenin vicdanına güvenmiyoruz. Çok uzun yıllar sürecek hukuk işleyişinin bizim mağduriyetimizi arttıracağını ve yapılan imalatı çürüteceğini biliyoruz. Bizler bu projenin ortaklarının duyarsızlığını harekete geçirene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. İnşaatlarımızın bitirilmesi ve sözleşmede belirtilen bitirme süresi sonrası kiralarımızın güncel kiralar ile geciken kiraların acil ödenmesini talep ediyoruz. Büyüklerimizden bize intikal eden buraları çocuklarımıza teslim edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Talebimiz haktan bahseden devlet yetkililerinin olaya müdahil olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fikirtepe#Kadıköy#Kentsel Dönüşüm