Fikirtepe’de 1648 anahtar

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni’nde özetle şu mesajları verdi:

“Ülkemiz, Doğu Anadolu’dan başlayıp Marmara’ya kadar iki koldan gelen bir fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde sağlam, huzurlu yerleşim yerleri kurmak için çok çaba sarf ettik. Ardından başkanlığımız dönemlerinde bu anlayışı TOKİ vasıtasıyla Türkiye’ye yaydık. 81 vilayetimizde yaptığımız 1 milyon 180 bin TOKİ konutuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Son depremlerden de bu konutlarımız alınlarının akıyla çıktı. Şimdi deprem bölgesinde yapacağımız 650 bin konutla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz.

3.3 MİLYON KONUT

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Kentsel dönüşüm projeleriyle de ülkenin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Ama 6 Şubat depremleri gösterdi ki, deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor.

Bunun için projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. İstanbul Fikirtepe, 830 bin metrekareyi bulan alanı ve 2,5 milyon metrekareye yaklaşan inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Burada 20 milyar liralık yatırımla, 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz. Projenin üçte biri tamamlandı. İlk etapta inşa ettiğimiz 1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Ayrıca projenin ikinci ve üçüncü etaplarını da başlatıyoruz. Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutların hepsi sahiplerine teslim edilmiş olacak. Tabii gönül bu projenin daha yatay bir mimariyle gerçekleştirilmesini isterdi. Ama insanlarımızı bulundukları yerde dönüşüm sürecine dahil etmek için böyle bir yöntemle projeyi yürüttük.

İKİ UYDU KENT

Biliyorsunuz şimdi İstanbul’da acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Diğer dönüşümlerin de mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesinin takipçisi olacağız. Bu çerçevede Kentsel Dönüşüm limitlerini 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız.”

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MUHALEFETE ELEŞTİRİ: ‘BUNLAR DEVLETİ BATIRIR’

- ERDOĞAN konuşmasında muhalefete yüklenirken “Yeri geldi terör örgütleriyle, yeri geldi darbecilerle çarpıştık. Cudi’yi, Gabar’ı, Tendürek’i, Bestler Deresi’ni tüm bu teröristlerden biz temizledik biz” dedi: “Şimdi Kandil’den meydan okuyorlar. Ne diyorlar? Bay bay Kemal’i destekleyeceğiz. Ben de diyorum ki, 14 Mayıs’ta benim milletim Kandil’e prim vermeyecek. Karşımızda 7’li bir ittifak aylar, yıllar süren bir kavganın ardından da karşımıza Bay bay Kemal’i aday olarak çıkardılar. Ama bu Bay bay Kemal her biri ayrı bir alemde yaşayan, kendi sıkıntılarını bile çözmekten aciz 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacak. Ya böyle devlet yönetimi olur mu? Bunlar devletimizi batırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.”