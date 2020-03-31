Fikir kelimesinin iki adet eş anlamlı kelimesi bulunuyor.

Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Fikir kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden ilki " Düşünce" kelimesidir. Düşünce kelimesi aynı zamanda fikir de demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi fikir eş anlamlısı olarak da kullanmamızda bir sorun olmayacaktır. Bir diğer fikir kelimesinin anlamı ise " İde" kelimesi olmaktadır. İde kelimesini de fikir kelimesi ile aynı cümlede kullanmak anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olmayacaktır.

TDK'ya Göre Fikir Eş Anlamlısı

Düşünce ve İde kelimelerinin de günlük yaşamımızda sıklıkla duyabilmekteyiz. Bu iki kelime de fikir kelimesi ile eş değerdir. Bunun neticesi olarak aynı cümlede bu kelimelerin kullanılmasında herhangi bir yanlışlık olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız vakit düşünce ve ide kelimesinin aynı zamanda fikir kelimesi ile eş değer olduğunu görmek durumundayız.