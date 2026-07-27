Figüran tartışması

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CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından önceki gün Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde üye katılım töreni düzenlendi. Birgün gazetesinin muhabiri Ebru Çelik, CHP etkinliğine katılacak kişilere 950 TL ödeme yapıldığını tespit ettiğini, kendisinin de haber yapmak için gruba dahil olduğunu söyledi. Çelik’in haberine göre İstanbul Mecidiyeköy’deki Trump AVM önünde toplanan yüzlerce kişi, 20 kadar servis aracıyla Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ne götürüldü. Katılımcılar arasında emekliler, atanamamış öğretmenler ile İran, Özbekistan ve Mısır uyruklu yabancı uyrukluların yanı sıra İmamoğlu’nu destekleyen kişiler de bulunuyordu. Salona girmeden önce gruba sloganların provasının yaptırıldığı, bazı kişilere CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği belirtilen haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı iddiaların ahlak ve vicdan dışı birer iftira olduğunu, her gün binlerce yurttaşın kendi iradesiyle CHP’ye katıldığını ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak istediğini söyledi. Bu durumu “tetikçilik” olarak tanımlayan Sarı, gazetecilik maskesi altında gerçekleri eğip bükmeye çalışanlara karşı hukuki yollara başvurulacağını duyurdu. Birgün gazetesi ise ‘ellerinde görüntülerin olduğunu’ söyleyerekhaberlerinin arkasında olduğunu açıkladı.

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CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de dün İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Tekin, basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Cast mı ne diyorlar ona; işte ajans, vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradık. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. 2 kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü (dün) beklemeden Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir kirli tarafta olmadık. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu kurulan tezgâh, FETÖ’cülerin tezgâhı, sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım.”

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Savcılık müşteki vekilinin şikâyet dilekçesi sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TEKİN: KENDİMİ ASARIM

Gürsel Tekin, konuya ilişkin TGRT’ye yaptığı açıklamada “10 aydır özellikle bu kirli medyanın bir sürü iftiraları ile maruz kaldık. Son ayda bizimle ilgili söyledikleri tek bir haber doğru değil. Külliyen yalan. Bu firma kim? Bu firmanın adı olmaz mı? Gürsel Tekin’in o firma ile ya da herhangi bir firma ile öyle bir anlaşması, para verip aldığı gibi bir bilgi varsa, kendimi Taksim Meydanı’nda asarım. Bizim asla paralı bir işimiz olmadı. Hayatımızın hiçbir yerinde olmadı” diye konuştu.