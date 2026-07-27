'Figüran' krizindeki ajansın sahibi CNN Türk'e konuştu: CHP'den para almadık

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Mers Ajans sahibi Ömer İne ve CHP'li Samet Özkaş, CNN Türk'te CHP'den para alındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İne, 25 Temmuz öncesinde Özkaş'ın kendisine siyasete atıldığını söylediğini belirterek, "Bana, CHP'ye gönül veren, CHP'yi destekleyen kişiler de yanında olur musun? Arkadaşların varsa onlarla beraber gelir misin?' dedi. Ben de kendisine, 'Sen genç bir siyasetçisin. Sonuna kadar arkandayım kardeşim' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.

"KİMSE CHP'DEN PARA ALMADI"

Kendisi ve ekibinden hiç kimsenin CHP Genel Merkezi'nden ya da Samet'ten para almadığını savunan İne, organizasyonu tamamen arkadaşlık ve dostluk amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Ajans sahibi olmasının bir siyasi ismi desteklemesine engel olmadığını ifade eden İne, "Ben arkadaşım için gövde gösterisi yaptım. Kötü mü yaptım? Tamamen dostluk yaptım. Paralı insan getirmedim. Yemek için sadece ceplerine harçlık koydum. Hoşgörü olsun diye insanların cebine 950 TL koyduk" dedi.

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"HESAPLARIM İNCELENSİN"

Hakkındaki iddiaların araştırılmasını isteyen İne, "Hesaplarım ortada. Hodri meydan diyorum. Hesaplarım incelensin. CHP'den hesabıma yatan bir para varsa boynum kıldan ince" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKAŞ: BİZE TALİMAT VERİLMEDİ

CHP'li Samet Özkaş işe CNN Türk ekranlarında şunları söyledi:

"Burada bulunmamızın ve açıklama yapmamızın tek bir sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı zan altında kalıyor. Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın bu konuda herhangi bir talimatı yoktur. Herhangi bir para alışverişi de kesinlikle söz konusu değildir.

Biz bugün buraya buna açıklık getirmek için geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zan altında kalmaması için bu açıklamayı yapma gereği hâsıl olmuştur. Bunu açıklamak istedik. Bizlerin bu organizasyonla alakalı yapmış olduğu bir hata varsa, öncelikle tüm kamuoyundan özür dileriz. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm büyüklerinden özür dileriz. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyoruz."