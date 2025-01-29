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Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu

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#Adana#Saniye Yüksekdağ#Figen Yüksekdağ
Figen Yüksekdağın ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:40

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu.

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Adana'da Çukurova ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cezaevinde olan HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olan Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Yüksekdağ'ın cenazesi, yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verilecek.

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#Adana#Saniye Yüksekdağ#Figen Yüksekdağ

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