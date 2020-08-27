Figen isminin anlamı nedir? Figen ne demek?

Eğer kız çocuğunuz için güzel bir isim arıyorsanız Figen adını kullanabilirsiniz. Kökeni Farsçaya uzanan ve Türkçede uyumlu şekilde değerlendirilen Figen adı, kız çocukları için daha çok öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Atıcı, yıkıcı ve düşürücü’ anlamları üzerinden değerlendirilmektedir. Aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de kullanılan bir isim olduğunu söylemek mümkün.

Figen İsminin Anlamı

Kız çocukları adına son dönemlerde en popüler isimlerden biri olarak Figen öne çıkmaktadır. Türkçedeki anlamı, ‘Yıkıcı veya düşürücü ve atıcı’ biçiminde karşılık bulmaktadır. Aynı zamanda sözlük anlamına bakıldığı zaman yine, ‘yakalayan, kıran veya düşüren’ gibi benzer anlamlara sahip olduğu görülmektedir.

Türkçede sözcük anlamı üzerinden Figen kullanılmaz. Bunun yerine daha çok isim olarak değerlendirilir ve kız çocuklarına özellikle telaffuzu ile güzel bir uyum sağlar. Bu sebepten dolayı son zamanlarda ebeveynler tarafından internetten anlamı sıkça araştırılan isimlerden biridir.

Hem isim hem de sözcük anlamı ile ortak bir yapı oluşturan Figen ismi, oldukça hareketli ve güzel bir anlama sahiptir. Farsça kökenli olarak uzun yıllardır Türkçede bulunan Figen adını minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz. Listeyi alabileceğiniz güzel ve özel isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.