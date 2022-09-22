FIFA’dan Dünya Kupası topu hediye

Haberin Devamı

Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde ‘Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye ederken bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topa kafayla vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonanın yapılacağı Katar’a gideceğini ifade etti.

Infantino’nun “Orada oynarsınız da” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim” diye cevap verdi. Gianni Infantino’nun “Tabii ki, aynı takımdayız” şeklinde yanıt vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?” diye sordu. Infantino ise gülerek, “O tenis oynuyor ama o sorun değil” dedi.