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FIFA’dan Dünya Kupası topu hediye

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#FIFA#Gianni Infantino
FIFA’dan Dünya Kupası topu hediye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile de görüştü. 

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Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde ‘Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye ederken bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topa kafayla vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonanın yapılacağı Katar’a gideceğini ifade etti. 

FIFA’dan Dünya Kupası topu hediye

Infantino’nun “Orada oynarsınız da” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim” diye cevap verdi. Gianni Infantino’nun “Tabii ki, aynı takımdayız” şeklinde yanıt vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?” diye sordu. Infantino ise gülerek, “O tenis oynuyor ama o sorun değil” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#FIFA#Gianni Infantino

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