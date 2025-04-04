Fidan’lı zirvede kritik açıklama: ABD’den NATO güvencesi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ilk kez katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde müttefikleri rahatlatacak bir mesaj verdi. ABD’nin Avrupa güvenliğine yönelik taahhütlerine bağlı kalıp kalmayacağının tartışıldığı bir ortamda yapılan, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği toplantı öncesi konuşan Marco Rubio, “NATO’da kalmaya devam edeceğiz” dedi.

BU HİSTERİ YERSİZ

ABD’nin NATO’da her zamankinden daha aktif olduğunu belirten Rubio, “Küresel medyada ve ABD medyasında NATO konusunda gördüğüm bu histeri ve abartılar yersiz. ABD Başkanı Trump, NATO’yu desteklediğini açıkça belirtti. NATO’da kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ABD’nin Avrupa’daki mevcudiyetini birdenbire azaltma planı olmadığının altını çizerek, “İttifaktaki her şeyi sürprizsiz, birlikte çalışma ruhuyla yapıyoruz” dedi.

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YÜZDE 5 TALEBİ

Trump’ın NATO’ya değil, ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmayan bir NATO’ya karşı olduğunu vurgulayan Amerikalı Bakan Rubio, üye ülkelerin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5’ine çıkarmasına yönelik talebi yineledi. NATO’da mevcut yüzde 2 hedefini bile tutturamayan üyeler var. Yüzde 5 hedefi de çoğu ülke için kısa vadede erişilmesi imkânsız bir hedef. Rubio, bu konuda da rahatlatıcı bir mesaj verdi: “Kimse bunu bir ya da iki yıl içinde yapmanızı beklemiyor ancak yol belirlenmeli. Buradan her bir üyenin harcamaların yüzde 5’ine ulaşma tahhüdünde bulunduğu ve bu sözünü yerine getirdiği gerçekçi bir yolda olduğumuzu anlayarak ayrılmak istiyoruz.”

Rubio, yüzde 5 hedefinin ABD için de geçerli olduğunu ifade etti. ABD’nin bu konudaki talebine ilişkin istişareler başlamış durumda. Hedef ise haziranda Lahey’de yapılacak NATO Zirvesi’ne kadar bu konuda bir karar alabilmek.

FİDAN’DAN YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

- NATO’nun geleceği açısından önemli toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkıların süreceği, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğinin geleceğine ilişkin süreçlerin doğal bir parçası olduğu ve NATO’nun Avrupa güvenliğindeki asli rolünün zayıflatılmaması gerektiği mesajı verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Fidan’ın ikili görüşme listesinde yer alan isimlerdi.