Fidan’ın ilk Meclis sınavı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ilk kez bakan olarak vekillerin karşısına çıktı. Bakanlığının Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yaklaşık 40 dakika “sakin bir ses tonuyla” sunum yapan Fidan’ın konuşması, muhalefet milletvekilleri tarafında da dikkatle dinlendi ve hiç kesintiye uğramadı.

POLEMİĞE GİRMEDİ

Sunumu bittikten sonra milletvekillerinin konuşmalarını da dikkatle dinleyen, sorularını not alan ve salonda zaman zaman yaşanan karşılıklı atışma ve polemiklere dahil olmayan Fidan, “Benim için de ilginç bir deneyim oldu. 7 saat boyunca çok değerli görüşler, tespitler, övgüler vardı, teşekkür ediyorum” dedi.

DIŞ POLİTİKA MESAJLARI

Konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze’ye ayıran Fidan, Gazze için 7 Müslüman ülkeden oluşan Eylem Grubu’nun (Endonezya, Nijerya, Ürdün, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan) toplantılarının başladığını duyurdu. İsrail üzerinde kolektif bir baskı uygulanması bakımından da bölge ülkelerinin tek sesle tepki göstermelerinin önem taşıdığını da belirten Fidan “Hamas’ı yok etme adına Gazze’nin topyekûn hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanmasına sessiz kalamayız, kalmayacağız. Türkiye olarak girişimlerimizi 2 ana kulvarda yürütmekteyiz. Birinci kulvarda ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze’ye ulaşması, Filistinlilerin yerlerinden edilmelerinin engellenmesi. İkinci kulvarda ise iki devletli bir çözüm doğrultusunda, kalıcı bir barışın sağlanması yönünde girişimlerimizi yoğunlaştırmak” dedi.

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PKK’NIN DÜŞMANIYIZ

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde Türkiye’nin terörle mücadelesinin önemine vurgu yaparak, terör örgütlerini desteleyen ülkeleri işaret eden Hakan Fidan “Kategorik olarak sanki bir Kürt düşmanlığı yapıyormuşuz gibi bir algı oluşturuyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK’nın düşmanıyız” dedi. Fidan Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin de “AB şuna karar vermek zorunda; Türkiye ölçeğinde Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum? AB felsefi olarak karar vermeli” diye konuştu.

170 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ

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Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze’den çıkışı sağlanmıştır. Bugün ve önümüzdeki günlerde de çıkışlara devam edilecek. Bunun yanı sıra 983 vatandaşımızın ve aile yakınlarının Gazze ’den, Refah Sınır Kapısı’ndan tahliyesi için İsrail ve Mısır makamlarıyla temaslarımız sürüyor.