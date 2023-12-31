Fidan’ın diplomasi trafiği: 5 kez dünya turu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 72 farklı ülkenin dışişleri bakanlarıyla toplam 136 görüşme yaptı. Bu ziyaretlerde toplam 123 bin 480 kilometre yol katetti. Uluslararası zirve ve konferanslarda Türkiye’yi temsil eden Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 yurtdışı ziyaretine de refakat etti. Fidan, bu ziyaretlerde de 89 bin 470 kilometre yol katetti. Dışişleri Bakanı Fidan, son dönemdeki mesaisinin önemli bir bölümünü ise Gazze’de savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanmasına ayırdı. Bakan Fidan, 28 bin 387 kilometre yol katettiği Temas Grubu’ndaki mevkidaşları ile birlikte Londra, Paris, New York, Washington, Ottowa ve Oslo’yu ziyaret etti. Fidan, 22 ülke dışişleri bakanını da değişik tarihlerde Türkiye’de konuk etti.